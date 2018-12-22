Trabzonspor'un kamp programı belli oldu – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'un kamp programı belli oldu

ekiplerinden 'un devre arası kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü 'da bulunan Belek Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.

Trabzonspor'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek 'nda Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacağı.

  1. 22.12.2018 13:13
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