Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü Antalya'da bulunan Belek Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.
Trabzonspor'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacağı.
- 22.12.2018 13:13
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Trabzonspor'un kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.