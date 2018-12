2010-11'de ligin ilk yarısını 42 puan ile ilk sırada bitiren Trabzonspor, yarın kazanırsa 8 sezon sonra ilk devreyi 4 takım arasında tamamlayacak. Lider Başakşehir'in 34, ikinci Yeni Malatyaspor'un 28 puanı var. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısını 3 puanla kapatıp, üzerinde yer alan takımların kayıp yaşaması halinde ise 2. veya 3. sırada kendine yer bulabilecek. Beşiktaş, Trabzonspor, G.Saray, Kasımpaşa ve Antalyaspor 26 puana sahip.



TAKTİK ÇALIŞTILAR



Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fırtına, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktiksel çalışma yaptı.



TRABZONLU ZARGO TOURE



Senegalli stoper Toure, kemençe eşliğinde şarkı söyledi. Trabzon'da amatör olarak müzik hayatını sürdüren, aynı zamanda bordo-mavili takımın da taraftarları olan Utku Han ve Devren Turan'ı kendi evinde ağırlayan 29 yaşındaki savunmacının, kemençe eşliğinde çalınan Trabzonspor marşlarına ve Karadeniz müziklerine eşlik ettiği görüldü. Görüntülerin Toure'nin doğum gününde çekildiği belirtildi.



MİNİ YORUM | DOSTLUK BAKİ OLSUN - NECMİ PEREKLİ



Trabzonspor - Rizespor dostluk ve rekabetinden önce iki şehrin köklü ve kadim dostluğu her zaman kişiselliğin üzerinde olmuştur. Takımlarımızın rekabeti amatör küme zamanlarından, çamurlu sahalardan bu yana sürmüştür. Biz Ayvaz'ları, Hamit'leri, Sami ve Şenol abileri hiç unutmadık. Onun için aramızda galibiyet ve mağlubiyetlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kazanan her zaman dostluğumuz olmuştur.