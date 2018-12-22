Trabzonspor Tolga Zengin'i istedi
Kalede sadece Uğurcan’ın kalmasının ardından Trabzonspor, altyapıdan genç file bekçisi Muzaffer Cem Kablan ile sözleşme imzalayarak A takım kadrosuna dahil etti.
Takımdaki tüm eldivenlerin genç oluşu nedeniyle bu bölgeye daha tecrübeli bir ismi takviye etmek isteyen bordo-mavililer, Beşiktaş'ta forma giyen eski oyuncusu Tolga Zengin'i geri istedi. Ancak Beşiktaş'tan 1 milyon 500 bin euro kazanan Tolga'nın, Fırtına'nın tavan fiyat olarak 800 bin euro belirlemesi nedeniyle gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.
BAHADIR DÖNÜYOR
Onur ile yollarını ayırmaya hazırlanan, Esteban'ı gönderen Trabzonspor, 1461 Trabzon'un kalecisi Bahadır Han Güngördü'yü geri alacak. 22 yaşındaki kaleci 1461'e kiralanmıştı. Genç eldiven, Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci durumuna gelecek. Tolga Zengin de gelirse bu isimlere ağabeylik yapacak. Güngördü, birkaç gün önce yaptığı açıklamada günlerinin Trabzonspor'u hayal ederek ve çalışarak geçtiğini dile getirirken, "Her zaman futbolun içerisinde kalarak inanarak ve gerçekten zevk alarak yaşıyorum. İnşallah hedeflediğim Trabzonspor'da forma giyerim" demişti.
- 22.12.2018
-
Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
-
Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
-
Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
Trabzonspor Tolga Zengin'i istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.