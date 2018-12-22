Trabzonspor Tolga Zengin'i istedi
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'i istedi

Trabzonspor Tolga Zengin'i istedi

Kalede sadece Uğurcan’ın kalmasının ardından , altyapıdan genç file bekçisi Muzaffer Cem Kablan ile sözleşme imzalayarak A takım kadrosuna dahil etti.

Takımdaki tüm eldivenlerin genç oluşu nedeniyle bu bölgeye daha tecrübeli bir ismi takviye etmek isteyen bordo-mavililer, 'ta forma giyen eski oyuncusu 'i geri istedi. Ancak Beşiktaş'tan 1 milyon 500 bin euro kazanan Tolga'nın, Fırtına'nın tavan fiyat olarak 800 bin euro belirlemesi nedeniyle gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.


BAHADIR DÖNÜYOR

Onur ile yollarını ayırmaya hazırlanan, Esteban'ı gönderen , 1461 Trabzon'un kalecisi Bahadır Han Güngördü'yü geri alacak. 22 yaşındaki kaleci 1461'e kiralanmıştı. Genç eldiven, Uğurcan Çakır'ın ardından ikinci kaleci durumuna gelecek. Tolga Zengin de gelirse bu isimlere ağabeylik yapacak. Güngördü, birkaç gün önce yaptığı açıklamada günlerinin Trabzonspor'u hayal ederek ve çalışarak geçtiğini dile getirirken, "Her zaman futbolun içerisinde kalarak inanarak ve gerçekten zevk alarak yaşıyorum. İnşallah hedeflediğim Trabzonspor'da forma giyerim" demişti.

  1. 22.12.2018
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