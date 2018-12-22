Trabzonspor Başkan Yardımcısı'ndan çarpıcı açıklamalar
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Başkan Yardımcısı'ndan çarpıcı açıklamalar

Trabzonspor Başkan Yardımcısı'ndan çarpıcı açıklamalar

Başkan Yardımcısı FotoMaç'a konuştu:“Ekonomik anlamda Trabzonspor artık en ufak bir hatayı bile kaldıracak durumda değil. 2023’e kadar tüm gelirlerimiz temlikli ve kısa sürede 100 milyon TL ödeme yapmalıyız.”

Başkan Yardımcısı , transfer beklentisi içerisinde olan camiaya seslendi. Doğan, kulübün gerçeklerinin belli olduğunu belirterek, "Trabzonspor artık köprüden önceki son çıkışta. Hiçbir şekilde en ufak hatayı bile kaldırabilecek durumda değiliz. Planlamamıza göre üçüncü yılın sonuna doğru biraz toparlanma sürecini göreceğiz. Bu süre zarfında altyapıya önem vereceğiz. Orada çok önemli oyuncularımız var. Buradan aramıza katacağımız futbolcular olacak. Bu arkadaşlarımızı yetiştirip satmayı planlıyoruz" diye konuştu.

BENZİN İSTASYONU VE İNŞAAT İŞİ

DOğan, kulübe gelir getirmek için projeler ürettiklerini de ifade ederek, "1 milyar TL'lik bir borç var. 2023 yılına kadar tüm gelirlerimiz temlikli durumda. Biz burada yeni projeler yapacağız. Bir akaryakıt istasyonu ve inşaat projemiz var. Asıl işimiz bu değil ama şu an sıcak para girişi sağlamamız gerektiği için bunu yapıyoruz. Yakın zaman içerisinde ödememiz gereken 100 milyon TL'lik bir rakam var. Akaryakıt istasyonu projemizi tamamlayabilirsek oyunculara olan borçlarımızı tamamen kapatmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

ZiRVEYE ÇIKMAK iSTiYORUZ

Oyuncular son haftalarda sahadaki duruşlarıyla büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayan Doğan, şöyle konuştu: "Futbolcuları bir araya getirecek birçok organizasyon yapıyoruz. İnşallah bundan sonra biz oyuncularımızı daha iyi anlayacağız, onlar da bizi anlayacak. Böylece hızla zirveye çıkmak istiyoruz."

EMRE KILINÇ İÇİN GİRİŞİM

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi iç piyasaya yöneldi. ile bu sezon 15 maça çıkan ve 4 gol, 4 asistlik performansıyla yıldızlaşan 24 yaşındaki sol kanat Emre Kılınç'ı listesine alan , ocak ayında Yiğidolar'ın kapısını çalmayı planlıyor. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş de transfer iddialarını doğruladı.

ONUR VE BURAK GİDECEK

Kadro dışı bırakılan Onur ve Burak'ın gelecekleriyle ilgili de konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Biz iki oyuncumuza kararları bildirdik. Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edeceğiz, ondan sonra iki tarafın da çıkarları doğrultusunda yollarımızı ayıracağız."

SOSA VE PEREİRA MODELİ

Doğan, Trabzonspor'un zirve yarışının içerisinde yer alacağını da vurgulayarak, "Takımda gerçek anlamda lider oyuncular var. Ama bunların sayısı 6-7 değil 1-2 olmalı. Bunlar gençlere örnek olmalı. Aksi bir durumu Trabzonspor kulübünün maddi şartları zaten kaldırmaz. Sosa ve Pereira şu an tam bir rol model konumundalar" diye konuştu.
  1. 22.12.2018
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