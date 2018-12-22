Trabzonspor Başkan Yardımcısı'ndan çarpıcı açıklamalar
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan FotoMaç'a konuştu:“Ekonomik anlamda Trabzonspor artık en ufak bir hatayı bile kaldıracak durumda değil. 2023’e kadar tüm gelirlerimiz temlikli ve kısa sürede 100 milyon TL ödeme yapmalıyız.”
BENZİN İSTASYONU VE İNŞAAT İŞİ
DOğan, kulübe gelir getirmek için projeler ürettiklerini de ifade ederek, "1 milyar TL'lik bir borç var. 2023 yılına kadar tüm gelirlerimiz temlikli durumda. Biz burada yeni projeler yapacağız. Bir akaryakıt istasyonu ve inşaat projemiz var. Asıl işimiz bu değil ama şu an sıcak para girişi sağlamamız gerektiği için bunu yapıyoruz. Yakın zaman içerisinde ödememiz gereken 100 milyon TL'lik bir rakam var. Akaryakıt istasyonu projemizi tamamlayabilirsek oyunculara olan borçlarımızı tamamen kapatmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
ZiRVEYE ÇIKMAK iSTiYORUZ
Oyuncular son haftalarda sahadaki duruşlarıyla büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayan Doğan, şöyle konuştu: "Futbolcuları bir araya getirecek birçok organizasyon yapıyoruz. İnşallah bundan sonra biz oyuncularımızı daha iyi anlayacağız, onlar da bizi anlayacak. Böylece hızla zirveye çıkmak istiyoruz."
EMRE KILINÇ İÇİN GİRİŞİM
Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi iç piyasaya yöneldi. Sivasspor ile bu sezon 15 maça çıkan ve 4 gol, 4 asistlik performansıyla yıldızlaşan 24 yaşındaki sol kanat Emre Kılınç'ı listesine alan Trabzonspor, ocak ayında Yiğidolar'ın kapısını çalmayı planlıyor. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş de transfer iddialarını doğruladı.
ONUR VE BURAK GİDECEK
Kadro dışı bırakılan Onur ve Burak'ın gelecekleriyle ilgili de konuşan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Biz iki oyuncumuza kararları bildirdik. Bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edeceğiz, ondan sonra iki tarafın da çıkarları doğrultusunda yollarımızı ayıracağız."
SOSA VE PEREİRA MODELİ
Doğan, Trabzonspor'un zirve yarışının içerisinde yer alacağını da vurgulayarak, "Takımda gerçek anlamda lider oyuncular var. Ama bunların sayısı 6-7 değil 1-2 olmalı. Bunlar gençlere örnek olmalı. Aksi bir durumu Trabzonspor kulübünün maddi şartları zaten kaldırmaz. Sosa ve Pereira şu an tam bir rol model konumundalar" diye konuştu.
- 22.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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