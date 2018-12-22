Gökdeniz'in, bilgi almak için kendisini yurt dışından arayan kulüplere, "Abdülkadir benden çok daha üst seviyede… Çok yakın zamanda Cengiz Ünder'i bile geçecek diye düşünüyorum... O yüzden şimdi satmazlar. Satacakları zaman da rakamlar 20-30 milyon euro'ları bulacaktır'' dediği belirtildi.



SAYGIYLA ANIYORUZ



Trabzonspor, vefat eden taraftarlarını andı. Resmi siteden, "21.12.2009'da F.Bahçe deplasmanından sonra dönüş yolunda Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş ve Ahmet Muhammet Demirel'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.



KUCKA NAPOLİ'YE



Yönetımın satmak, Ünal Karaman'ın ise sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle takımda tutmak istediği Kucka'nın İtalyan Seri A takımı Napoli ile görüştüğü ortaya çıktı. Gelişmeyi doğrulayan menajer Özkan Doğan, "Napoli, Kucka'yı önceden de istiyordu. Bir görüşme daha gerçekleştirdik. Şartları bildirdik. Anlaşma olursa Kucka ocak ayında İtalya'ya gidebilir" açıklamasını yaptı.



İSİMLER NETLEŞİYOR



2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kamp öncesi gençler heyecanlı. Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Tayyip Ebrar, Samican Özkan, Ahmet Eren, Burak Temir ve Furkan Tütüncü kampa gidebilir. Ünal Karaman, Hamit Cihan ve 1461 Trabzon'un hocası Hamdi Zıvalıoğlu ile görüşecek.



ALKIŞLAR YUSUF'A



Trabzonspor altyapısından yetişen ve son dönemdeki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Yusuf Yazıcı, geldiği yeri unutmadı. 21 yaşındaki yıldız, altyapıdan yetişen oyuncuların bir bölümüne krampon alarak hediye etti. Genç futbolcunun bu davranışı sosyal medyada da büyük alkış topladı.



Hedefimiz kupa



Kura çekimine katılan yönetici Tuncay Uzunal "Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Uzunal, "Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. İyi çalışacağız ve kamp programımızın ardından Balıkesir'i kendi evimizde konuk edeceğiz. Bu sene Türkiye Kupası hasretini dindirip şehrimize kupa kazandırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



İKİ TRABZONLU



Teknık direktörlüğünü Trabzonspor'un eski antrenörü Trabzonlu Giray Bulak'ın yürüttüğü Balıkesir'in kaptanı bir diğer Trabzonlu Bülent Cevahir. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu, geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.



RAKİP BALIKESİR



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi dün yapıldı. Trabzonspor'un rakibi 1. Lig ekibi Balıkesirspor Baltok oldu. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda ilk müsabakalar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da yapılacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. İlk maç Şenol Güneş