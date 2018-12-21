Ünal Karaman'dan Rize açıklaması
Teknik direktör Ünal Karaman, takımdaki eksiklerin mazeret olmayacağını belirtti.
İKİ ŞEHİR DOSTTUR
Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, Çaykur Rizesporlu taraftarları Trabzon'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, komşu şehirle herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi. Fındıkçı, "Trabzon'a gelecek olan Çaykur Rizesporlu taraftarları burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu iki şehir dosttur. Biz akrabayız" dedi.
AYDINUS YÖNETECEK
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Pazar günkü Trabzonspor-Ç. Rizespor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bordo-mavililer, Aydınus ile çıktığı son karşılaşmada G.Saray'ı 4-0 yenmişti. Sezonun ilk maçında 2-0 kaybedilen Başakşehir sınavında da Aydınus görev yapmıştı.
- 21.12.2018
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
-
"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
-
Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Ünal Karaman'dan Rize açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.