Ünal Karaman'dan Rize açıklaması
21 Aralık 2018, Cuma
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'dan Rize açıklaması

Ünal Karaman'dan Rize açıklaması

Teknik direktör , takımdaki eksiklerin mazeret olmayacağını belirtti.

52 yaşındaki hoca, "Birkaç haftadır bazı zorluklarımız var. Sosa, Onazi, Abdülkadir, Yusuf sakat oynuyor. Pereira cezalı. Ama bu zorluklar mazeret üretme kültürümüzü daha farklı noktaya çekmiyor. Bir kadromuz var. Bu kadro ile Çaykur Rizespor maçına hazırlanacağız" ifadesini kullandı.

İKİ ŞEHİR DOSTTUR

Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, Çaykur Rizesporlu taraftarları Trabzon'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, komşu şehirle herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyledi. Fındıkçı, "Trabzon'a gelecek olan Çaykur Rizesporlu taraftarları burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu iki şehir dosttur. Biz akrabayız" dedi.

AYDINUS YÖNETECEK

'in 17. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Pazar günkü Trabzonspor-Ç. Rizespor maçını yönetecek. Bordo-mavililer, Aydınus ile çıktığı son karşılaşmada G.Saray'ı 4-0 yenmişti. Sezonun ilk maçında 2-0 kaybedilen sınavında da Aydınus görev yapmıştı.
  1. 21.12.2018
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