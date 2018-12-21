Trabzonsporlu Toure kemençe eşliğinde şarkı söyledi
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Trabzonsporlu Toure kemençe eşliğinde şarkı söyledi

Trabzonsporlu Toure kemençe eşliğinde şarkı söyledi

’un Senegalli savunma oyuncusu , kemençe eşliğinde şarkı söyledi.

Bordo-mavili takımın sezon başında ekibi Lorient'ten kadrosuna kattığı savunma oyuncusu , Trabzon'a çabuk alıştı. Daha önce şarkılarını ve Trabzon'u çok sevdiğini belirten Senegalli oyuncunun kemençe eşliğinde şarkı söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'da amatör olarak müzik hayatını sürdüren, aynı zamanda bordo-mavili takımın da taraftarları olan Utku Han ve Devren Turan'ı kendi evinde ağırlayan Toure'nin, kemençe eşliğinde çalınan marşlarına ve Karadeniz müziklerine eşlik ettiği görüldü. Görüntülerin Zargo Toure'nin doğum gününde çekildiği ve 29 yaşına giren oyuncunun kendisine yapılan bu sürpriz karşısında da duygulandığı belirtildi.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Bu arada Trabzonspor, 'in 17'nci haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde 10.30'da başlayan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri eden Sosa ile Toure yer almadı.
Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 21.12.2018 14:07
  2. Güncelleme: 21.12.2018 14:41
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonsporlu Toure kemençe eşliğinde şarkı söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN