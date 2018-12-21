Trabzonspor yönetimi ekonomik olarak yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Sezon başında Okay, Bero, N'Doye, Aytaç, Uğur, Castillo, Sheidaev, Durica ve Hubocan gibi oyuncularla yollarını ayırarak; daha düşük maliyetli Hosseini, Ekuban, Toure, Zeki ve Nwakaeme'yi transfer eden bordo-mavililer, oyuncu giderlerini 4 milyon euro azaltmıştı. Yönetim devre arasında da yeni bir ekonomik harekat yapacak. Kadro dışı bırakılan Burak ve Onur ile yolları ayıracak Karadeniz ekibi, sözleşmesini tek taraflı fesheden Esteban'ın yanı sıra Kucka, İbanez ve Olcay'ı da anlaşarak göndermeyi planlıyor.



KOLAYLIK SAĞLANACAK



Böylelikle 4.2 milyon euro alan Burak, 2 milyon 250 bin euro ödenen Onur, 2 milyon 250 bin euro kazanan Kucka, 1 milyon 600 bin euro verilen Olcay, 900'er bin euro alan Esteban ve İbanez'in gitmesiyle 12 milyon euro'luk bir tasarruf sağlanacak ve takımın kadro maliyeti 13-14 milyon euro seviyelerine inecek. Ayrıca kulüpten ayrılmak isteyen futbolculara da büyük kolaylıklar sağlanması planlanıyor. Sosa ve Pereira gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Yusuf, Abdülkadir, Hüseyin ve Uğurcan gibi gençlerin üzerine takımı şekillendirecek yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda devre arasındaki transfer politikasına da son şeklini verecek.



KAPTAN YAZICI



Trabzonspor altyapısından gelen ve Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, gençler arasında en çok süre alan oyuncu oldu. A Milli Takım'a kadar yükselen bordo-mavili futbolcu, 3 sezonda toplam 70 lig maçında forma giyerken, fileleri 16 kez havalandırdı. Üçüncü kaptanlık görevine getirilen Yusuf Yazıcı, Sosa ve Pereira'nın yokluğunda Çaykur Rizespor maçında pazı bandını takacak.



SOSA'NIN YERİNE YUSUF



Çaykur Rize maçı öncesi sakatlığı bulunan Sosa ve Toure ile kart cezalısı Pereira'nın forma giyemeyecek olması Ünal Karaman'ı kara kara düşündürüyor. Birçok oyuncusunun haftalardır sakat olmasına rağmen büyük bir özveri göstererek forma giydiğine vurgu yapan 52 yaşındaki hoca, Toure'nin yerine Hosseini'ye, Pereira'nın yerine ise Kamil Ahmet'e görev verecek. Karaman'ın Sosa'nın yokluğunda ise Yusuf'u Onazi'yle birlikte orta sahada görevlendirmeyi planladığı, Amiri'yi ise forvet arkasında düşündüğü öğrenildi.



OYNAMADAN 3 MiLYON TL!



Eski başkan Muharrem Usta'nın transfer ettiği Burak Yılmaz, puan başına 12 bin 500 euro prim alıyor. 33 yaşındaki forvetin kadro dışı kalmasından sonra Trabzonspor 10 puan topladı. Golcü oyuncu da hiç oynamadan 125 bin euro almaya hak kazandı. Burak bu periyotta da garanti ücretinden de 355 bin euro olmak üzere toplam 480 bin euro (2.9 milyon TL) kazanç elde etti.



KUCKA KONUSU BELiRSiZ



Taraftarların çok sevdiği oyuncular arasında yer almasına rağmen beklenen performansı sergileyemeyen Kucka'nın geleceği henüz netlik kazanmadı. Ünal Karaman'ın tecrübeli oyuncuya Çaykur Rize maçında da oynatmayı planladığı, devre arası için ise henüz kararını tam vermediği öğrenildi. Kucka'nın da Trabzonspor'dan ayrılma konusunda menajeriyle görüşmediği ve kalma fikrine sıcak baktığı belirtildi.



MİNİ YORUM | GİDİŞAT DOĞRU YÖNE - OLCAY ÇAKIR



Bordo-mavili takım, şampiyonluk için yarışırken felsefesinden de uzaklaştı yıllardır. Yarıştığı takımlara benzedi. Harcadı. Borçlandı. Aldı, sattı. Satamadan aldı. Üretemedi. Ürettiğini kullanamadı. Mali yapısı yarıştığı ezeli rakipleri gibi oldu. Üreten, ürettikleri ile yarışan, doğru yabancı transferleriyle endüstriyel futbolun da gereği kısa dokunuşları yapabilen, bütçesi düşük, savaş kabiliyeti yüksek takıma dönüşmesi gerekiyordu. Şimdi evrilme oraya doğru. Yani doğru olana...