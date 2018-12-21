Trabzonspor 8 sezon sonra zirve hasretini bitirmek istiyor
21 Aralık 2018, Cuma
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8 sezon sonra zirve hasretini bitirmek istiyor

Trabzonspor 8 sezon sonra zirve hasretini bitirmek istiyor

, Süper Ligin 17. haftasında sahasında oynayacağı maçından galibiyetle ayrılması halinde 2010-2011 sezonundan sonra en iyi ilk yarı sıralamasını elde etmiş olacak.

'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü evinde ile karşılaşacak olan , sahadan galibiyetle ayrılması halinde 8 sezon sonra bir ilk yaşayacak. Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonunda ligin ilk yarısını 42 puan ile ilk sırada bitirirken, Rize temsilcisine karşı da 3 puan alması halinde ilk yarıyı ilk 4 takım arasında bitirecek.

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Bordo-mavililer, 28 puanla ikinci sırada yer alan Malatyaspor'un 2 puan gerisinde yer alırken, üçüncü sırada yer alan 26 puanlı ile de aynı puana sahip. Trabzonspor, ligin ilk yarısını 3 puanla kapatıp, üzerinde yer alan takımların kayıp yaşaması halinde ise 2. veya 3. sırada kendine yer bulabilecek.

SIRALAMA DEĞİŞEBİLİR
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte 2018-2019 sezonunun ilk yarısı tamamlanmış olacak. Zorlu maçların yaşanacağı haftada 5 takım ise aynı puanlara sahip. Ligin ilk devresini zirvede bitirmeyi iki hafta önceden garantileyen 34 puanlı , Alanya deplasmanından hangi sonuçla ayrılırsa ayrılsın sıralamadaki yeri değişmeyecek. Evkur Yeni Malatlaspor ise 28 puanla 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trabzonspor, , ve 26 puana sahip takımlar olarak dikkat çekerken, bu ekiplerin puan kaybı yaşaması halinde ligdeki sıralamalar da değişebilecek.
Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda sonra ilk yarılarda elde ettiği puan ve sıralama şu şekilde:

201819: 26 puan, 4. sıra (1 maç eksik)
2017-18: 29 puan, 7. sıra
2016-17: 21 puan, 12. sıra
2015-16: 24 puan, 9. sıra
2014-15: 26 puan, 6. sıra
2013-14: 27 puan, 7. sıra
2012-13: 24 puan, 6. sıra
2011-12: 24 puan, 8. sıra
2010-11: 42 puan, 1. sıra

  1. 21.12.2018 10:24
  2. Güncelleme: 21.12.2018 10:47
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