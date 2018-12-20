Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
Trabzonspor, şehri terk eden Kosta Rikalı eldivenin ‘haksız fesih’ yaptığını açıkladı.
LUCESCU BEĞENDİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un gençleri kaleci Uğurcan Çakır ve stoper Hüseyin Türkmen'in performansını beğendi. Rumen hoca, Ünal Karaman ile görüşüp iki isim hakkında daha fazla bilgi alacak.
DEMİROK UÇK'DA
Konyaspor forması giyen eski Trabzonsporlu Uğur Demirok alacakları için kulübü TFF'ye şikayet etmişti. Trabzonspor, Uğur dosyasına cevap dilekçesini sundu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) bu dosyayla ilgili son kararını verecek.
KASASI DOLUYOR
BU sezon başarılı bir grafik çizen Trabzonspor kasasını da dolduruyor. TFF'nin belirlediği prim sisteminden faydalanan bordo- mavililer topladıkları 26 puan sonucu 22 milyon TL kazandı. Yönetim de bu durumdan bir hayli memnun.
ZARGO TOURE DAR SOKAKLARDA
Trabzonspor taraftarının meşhur bestesi 'Biz dar sokaklarında' yabancı futbolcuların da dilinde. Senegalli stoper Zargo Toure de kemençe eşliğinde bu tezahüratı söyledi. 29 yaşındaki futbolcunun sosyal medyaya yüklenen bu videosu paylaşım rekorları kırdı. Taraftar, Toure'yi bağrına bastı.
NWAKAEME ŞOV
Nijerya basını, Beşiktaş maçında iyi oyununu mükemmel bir golle süsleyen Anthony Nwakaeme'yi övdü. Çıkan haberlerde 29 yaşındaki futbolcunun harika bir golle skoru 2-0'a getirdiği ancak maçın berabere bittiği yazıldı.
DALTONLAR BENZETMESİ
Trabzon'da yerel basın, hakem camiasına çok kızgın. Bir gazete MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile hakemler Halil Umut Meler, Mete Kalkavan ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu Daltonlar'a benzetti. Bu hakemlerin yönettiği maçlarda 6 puan kaybettiklerini hatırlatıp "Alın terimiz çalınıyor" yazdılar.
ÖRNEK HAREKET
Abdülkadir Ömür formasını sosyal sorumluluk projesi için bağışlamıştı. Düzköy İlçesinde bir grup genç, Abdülkadir'in formasını açık artırmada satarak, ilgi bekleyen çocuklara ayakkabı ve kıyafet aldı. Sinemaya da gittiler.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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