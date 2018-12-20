Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
20 Aralık 2018, Perşembe
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'dan Esteban açıklaması

Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

, şehri terk eden Kosta Rikalı eldivenin ‘haksız fesih’ yaptığını açıkladı.

Karadeniz ekibinde kaleci Esteban Alvarado geçmiş döneme ait alacaklarından dolayı kulübe ihtar çekmişti. Önceki gün de bunları tahsil edemediğini belirtip şehri terk etti. konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Bordo-mavililer, Esteban'ın avukatlarıyla ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alındığını belirtti. Bu süre dolmadan gittiği için haksız fesih yaptığı kaydedildi. Trabzonspor hukuki girişimlere başladığını bildirdi.

LUCESCU BEĞENDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'un gençleri kaleci Uğurcan Çakır ve stoper Hüseyin Türkmen'in performansını beğendi. Rumen hoca, ile görüşüp iki isim hakkında daha fazla bilgi alacak.

DEMİROK UÇK'DA

forması giyen eski Trabzonsporlu Uğur Demirok alacakları için kulübü TFF'ye şikayet etmişti. Trabzonspor, Uğur dosyasına cevap dilekçesini sundu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) bu dosyayla ilgili son kararını verecek.

KASASI DOLUYOR

BU sezon başarılı bir grafik çizen Trabzonspor kasasını da dolduruyor. TFF'nin belirlediği prim sisteminden faydalanan bordo- mavililer topladıkları 26 puan sonucu 22 milyon TL kazandı. Yönetim de bu durumdan bir hayli memnun.

ZARGO TOURE DAR SOKAKLARDA

Trabzonspor taraftarının meşhur bestesi 'Biz dar sokaklarında' yabancı futbolcuların da dilinde. Senegalli stoper Zargo Toure de kemençe eşliğinde bu tezahüratı söyledi. 29 yaşındaki futbolcunun sosyal medyaya yüklenen bu videosu paylaşım rekorları kırdı. Taraftar, Toure'yi bağrına bastı.

NWAKAEME ŞOV

Nijerya basını, maçında iyi oyununu mükemmel bir golle süsleyen Anthony Nwakaeme'yi övdü. Çıkan haberlerde 29 yaşındaki futbolcunun harika bir golle skoru 2-0'a getirdiği ancak maçın berabere bittiği yazıldı.

DALTONLAR BENZETMESİ

Trabzon'da yerel basın, hakem camiasına çok kızgın. Bir gazete MHK Başkanı ile hakemler Halil Umut Meler, ve 'yu Daltonlar'a benzetti. Bu hakemlerin yönettiği maçlarda 6 puan kaybettiklerini hatırlatıp "Alın terimiz çalınıyor" yazdılar.

ÖRNEK HAREKET

Abdülkadir Ömür formasını sosyal sorumluluk projesi için bağışlamıştı. Düzköy İlçesinde bir grup genç, Abdülkadir'in formasını açık artırmada satarak, ilgi bekleyen çocuklara ayakkabı ve kıyafet aldı. Sinemaya da gittiler.
  1. 20.12.2018
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