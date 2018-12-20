Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'la oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise topa sahip olma çalışmasının ardından, tempolu koşular yaptı ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.