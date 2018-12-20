Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü iç sahada Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'la oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı.
Diğer futbolcular ise topa sahip olma çalışmasının ardından, tempolu koşular yaptı ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 20.12.2018 18:29
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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