Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
20 Aralık 2018, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

, 'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü iç sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, 'nda Sivas Belediyespor'la oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise topa sahip olma çalışmasının ardından, tempolu koşular yaptı ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 20.12.2018 18:29
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