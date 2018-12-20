Trabzonspor parmak ısırttı!
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Genç Fırtına

Genç Fırtına

Bordo-mavililer, 2-2’nin rövanşında Ekuban (2), Batuhan, Amiri ve ’la şov yapıp son 16’ya kaldı. Karaman’ın şans verdiği gençler ışık saçtı.

Zıraat 'nda , deplasmanda 2-2 berabere kaldığı TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u evinde 5-0 yenerek son 16'ya kaldı. 'ın şans tanıdığı yedekler ve gençler, futbollarıyla ümit verdi. 9'da kaleci ve defans uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Batuhan perdeyi açtı: 1-0. Sonrasında 17 ve 35'te iki kez sahne aldı: 3-0.

BAND BATUHAN'DA

Ikıncı yarının başında Amiri kafa ile skoru 4-0 yaptı. 78'de gol yağmurunu noktaladı: 5-0. Fırtına'da milli takımda sakatlanan Kucka 1.5 ay sonra formasına kavuştu. 5 golle turlayan Trabzonspor'da Olcay, 72'de oyundan çıkan Uğurcan'ın verdiği kaptanlık pazubandını almadı. Bunun üzerine pazubandı Batuhan taktı.

PARMAK ISIRTTI

Bol gollü maçın kahramanı Abdülkadir Parmak'tı... 23 yaşındaki oyuncu, hücuma taşıdığı toplar, tek pasları ve kıvraklığıyla izleyenleri hayran bıraktı. İlk golü atan Batuhan Artarslan ve Murat Cem Akpınar da mücadeleleriyle alkış aldılar. Süper Lig'de 3 gol kaydeden 'altın yedek' Caleb Ekuban ise bu kez 11'de başladığı maçta 2 gol daha attı ve gol sayısını 5'e yükseltti.

'OYUN VE SKOR İYİ'

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde sakatlık açısın dan ciddi eksik vermememiz bizim için sevindirici. Oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

MİNİ YORUM | İNSANIN TARİFİ - OLCAY ÇAKIR

Abdülkadir'ler ikilenmiş oldu Trabzonspor'da. Sezon başında da umut vermişti, şimdi de verilen şansı iyi kullandı. Bu tip maçlarda şansı değerlendirmek önemli. Mesela kaptanlık bandını reddetmemek daha da önemli. En azından yaşanmışlıklara saygı açısından. Kenarda güçlü bir hamle silahı olacak Karaman için Anbdülkadir. Maçta başkan, "Bana insanın tarifini yapın denilse, Amiri'yi gösteririm" dedi. Ekuban ve o maçın adamları. Kucka'nın yetişiyor gözükmesi de önemli.
  1. 20.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN