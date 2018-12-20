Genç Fırtına
Bordo-mavililer, 2-2’nin rövanşında Ekuban (2), Batuhan, Amiri ve Abdülkadir Parmak’la şov yapıp son 16’ya kaldı. Karaman’ın şans verdiği gençler ışık saçtı.
BAND BATUHAN'DA
Ikıncı yarının başında Amiri kafa ile skoru 4-0 yaptı. 78'de Abdülkadir Parmak gol yağmurunu noktaladı: 5-0. Fırtına'da milli takımda sakatlanan Kucka 1.5 ay sonra formasına kavuştu. 5 golle turlayan Trabzonspor'da Olcay, 72'de oyundan çıkan Uğurcan'ın verdiği kaptanlık pazubandını almadı. Bunun üzerine pazubandı Batuhan taktı.
PARMAK ISIRTTI
Bol gollü maçın kahramanı Abdülkadir Parmak'tı... 23 yaşındaki oyuncu, hücuma taşıdığı toplar, tek pasları ve kıvraklığıyla izleyenleri hayran bıraktı. İlk golü atan Batuhan Artarslan ve Murat Cem Akpınar da mücadeleleriyle alkış aldılar. Süper Lig'de 3 gol kaydeden 'altın yedek' Caleb Ekuban ise bu kez 11'de başladığı maçta 2 gol daha attı ve gol sayısını 5'e yükseltti.
'OYUN VE SKOR İYİ'
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, "Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde sakatlık açısın dan ciddi eksik vermememiz bizim için sevindirici. Oynanan oyun ve alınan sonuçtan memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.
MİNİ YORUM | İNSANIN TARİFİ - OLCAY ÇAKIR
Abdülkadir'ler ikilenmiş oldu Trabzonspor'da. Sezon başında da umut vermişti, şimdi de verilen şansı iyi kullandı. Bu tip maçlarda şansı değerlendirmek önemli. Mesela kaptanlık bandını reddetmemek daha da önemli. En azından yaşanmışlıklara saygı açısından. Kenarda güçlü bir hamle silahı olacak Karaman için Anbdülkadir. Maçta başkan, "Bana insanın tarifini yapın denilse, Amiri'yi gösteririm" dedi. Ekuban ve o maçın adamları. Kucka'nın yetişiyor gözükmesi de önemli.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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