Hugo Rodallega hedefi büyüttü!
20 Aralık 2018, Perşembe
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hedefi büyüttü!

Hugo Rodallega hedefi büyüttü!

'un başarılı forveti süper başladığı sezonda çıtayı da yukarı koydu.

Kolombiyalı yıldız bu sezon en az 20 gol atmak istediğini söyledi. 33 yaşındaki futbolcu "Asıl amacım Trabzonspor ile şampiyonluk görmek. Ben de atacağım gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol krallığını değil, şampiyonluğu düşünüyorum" dedi.

EMRE YOKLAMASI

, devre arasında 'dan Emre Kılınç için nabız yoklayacak. Teknik direktör 'ın başarılı ismi kadrosunda görmek istediği kaydedildi. Bordo-mavili yönetim de bu sezon yıldızını iyice parlatan genç isim için Yiğidoların kapısını çalacak.

FIRTINA'DA GOLLER YABANCILARDAN

Bordo-mavililer keyifli bir ilk yarı geçirirken şehirde şampiyonluk umutları bu sezon yeniden ye şerdi. Trabzonspor'un başarısında en büyük pay ya bancılara ait. Karadeniz Fırtınası bu sezon ligde 28 gol kaydederken bunların 22'si yabancı futbolcular dan, 8'i ise yerlilerden geldi. müthiş bir ilk yarı geçirirken rakip ağları 8 kez sarsmayı ba şardı. Nwakaeme, Novak ve Ekuban'ın 3'er golü bu lunuyor. Sosa ve Onazi 2'şer gol attı. Amiri'nin de 1 golü var. Yerliler arasında 5 defa fileleri sarstı. 'ın da 1 golü bulunuyor.

  1. 20.12.2018
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