Ünal Karaman'dan 'kapanış' mesajı!
19 Aralık 2018, Çarşamba
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'dan 'kapanış' mesajı!

<a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>'dan 'kapanış' mesajı!

: Çaykur Rizespor maçını kazanarak devre arasına moralli girmeliyiz. Zor bir sınav olacak.

Beşıktaş ile 2-2 berabere kalan 'da artık gözler Çaykur Rizespor maçına çevrilmiş durumda. Teknik direktör , sezonun son maçını 3 puanla kapatmalarını gerektiğini söyledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Derbiyi kazanamadık ama oyuncularımın performansından memnunum. Artık geride kaldı o karşılaşma. Futbolun kaderini sahanın içindeki bir avuç insan belirliyor. Milyonlar heyecan içinde ama sahadakiler bu insanların heyecanını tatmin etmek zorunda. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Rizespor maçı çok zor geçecek ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var ama forma giyen herkes sonunu kadar savaşacaktır" dedi.

KAMP ANTALYA'DA

Karadeniz ekibinde devre arası kampının programı belli oldu. Takım 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek. Kampın kaç gün süreceği ise maçı programına bağlı olarak değişim gösterecek. Tur geçilirse çıkan rakibe göre program şekillenecek.

MİNİ YORUM | EFSANENİN AYAK SESLERİ - NECMİ PEREKLİ

'un maçlarını girişinden ve çıkışından tanırım. Son 4 haftalık performansı mükemmel. 70'yi yılların sonu, 80'li yılların başındaki o canlı, kanlı, heyecanlı takımını hatırlattı bizlere. Son Beşiktaş derbisinde oyun tarzı ve sistemine diyecek bir şey yok. Destek verildiğinde ile çok daha iyi yerlere gelineceği kesin. Yeter ki içteki aykırı seslere kulak tıkayıp yola devam edilsin. Rizespor maçının firesiz atlatılması ligin ikinci devresindeki performans açısından çok önemli.?

  1. 19.12.2018
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