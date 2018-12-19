Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
Trabzonspor Kulübü, alacaklarından dolayı kulübe ihtar çeken ve tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Esteban ile ilgili açıklamada bulundu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.
Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 19.12.2018 11:19
- Güncelleme: 19.12.2018 11:41
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