Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
19 Aralık 2018, Çarşamba
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'dan Esteban açıklaması

Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

Kulübü, alacaklarından dolayı kulübe ihtar çeken ve tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Esteban ile ilgili açıklamada bulundu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 19.12.2018 11:19
  2. Güncelleme: 19.12.2018 11:41
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