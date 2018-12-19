Kucka ülkesine döndü!
Slovak oyuncu Kucka’nın Beşiktaş derbisinde takım arkadaşları ile vedalaşıp ülkesine gitmesinin ardından Olcay’ın derbi sonrasında yaptığı paylaşım da gündem oldu.
Ligin ilk yarısını sakatlıkla geçiren Kucka, bir dizi görüşmeler yapmak için bordo-mavili kurmaylardan izin alıp ülkesine giderken, Olcay'ın yaptığı "Az kaldı" şeklindeki imalı paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Bilindiği gibi Olcay sezon başında da Bursaspor ile görüşmüş ancak transferi gerçekleşmemişti.
KARA HABER
Sakatlardan kötü haber... Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, resmi siteden yaptığı açıklamada, Beşiktaş derbisinde sakatlanan kaptan Sosa ve Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu: "Sosa'nın sol bacak kas grubunda (kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz."
GÖZÜ MiLLi TAKIMDA
Ligde ilk kez Fenerbahçe derbisinde kaleye geçen Uğurcan, sonrasındaki Kayseri ve Konya maçlarında rakiplere duvar örmüştü. Beşiktaş derbisinde ise 7 kritik kurtarış yapan Uğurcan ayakta alkışlandı. 4 maçlık performansıyla 9 senedir takımda olan Onur'u unutturan, Esteban'ı kulübeye hapseden 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a da göz kırpıyor. Uğurcan, marttaki milli arada aday kadroya çağrılabilir.
MUZAFFER İMZALADI
Trabzonspor, Esteban'ın şehri terk etmesinin ardından altyapı kalecilerinden uzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı. "Doğduğum, renklerine gönül verdiğim Trabzonspor'da profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalimi gerçekleştirdim" diye konuşan U21 kalecisinin, 4.5 yıllık imza attığı belirtildi.
ZİRVE TAKİPÇİSİ
Beşiktaş derbisinde 90+6'da gol yiyen Karadeniz ekibi ligde 4. sıraya çıktı. Siyah-beyazlı takım karşısında 2 puan kaçırmasına karşın dördüncülükle teselli olan bordo-mavililer, zirve yarışını da sürdürdü. Fırtına kazansaydı Beşiktaş'ı da geçecekti. Şu anda lider Başakşehir'in 34, Malatya'nın 28, Beşiktaş ile Fırtına'nın 26 puanı var.
TAM DESTEK
Derbi maçta hücumda 4'e 1 yakalamışken hatalı pas yapan ve bu nedenle eleştirilen Batuhan'a camiadan destek. Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu, hem Ünal Karaman hem de takım arkadaşları, 24 yaşındaki ön liberoya sahip çıktı. Batuhan da destek için herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
4 HAFTADA 13 PUAN
Fırtına, Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından çıkışa geçti. Ligin 12. haftasında Malatyaspor karşısında bu sezonki en farklı yenilgisini yaşayan ve 16 puanda kalarak 10. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dördüncülüğe kadar yükseldi.
PFDK'YA VERİLDİ
Bordo-mavili kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş derbisinde 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.?
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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