Kucka ülkesine döndü!

Ligin ilk yarısını sakatlıkla geçiren Kucka, bir dizi görüşmeler yapmak için bordo-mavili kurmaylardan izin alıp ülkesine giderken, Olcay'ın yaptığı "Az kaldı" şeklindeki imalı paylaşımı ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Bilindiği gibi Olcay sezon başında da Bursaspor ile görüşmüş ancak transferi gerçekleşmemişti.



KARA HABER



Sakatlardan kötü haber... Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, resmi siteden yaptığı açıklamada, Beşiktaş derbisinde sakatlanan kaptan Sosa ve Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu: "Sosa'nın sol bacak kas grubunda (kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz."



GÖZÜ MiLLi TAKIMDA



Ligde ilk kez Fenerbahçe derbisinde kaleye geçen Uğurcan, sonrasındaki Kayseri ve Konya maçlarında rakiplere duvar örmüştü. Beşiktaş derbisinde ise 7 kritik kurtarış yapan Uğurcan ayakta alkışlandı. 4 maçlık performansıyla 9 senedir takımda olan Onur'u unutturan, Esteban'ı kulübeye hapseden 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a da göz kırpıyor. Uğurcan, marttaki milli arada aday kadroya çağrılabilir.



MUZAFFER İMZALADI



Trabzonspor, Esteban'ın şehri terk etmesinin ardından altyapı kalecilerinden uzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı. "Doğduğum, renklerine gönül verdiğim Trabzonspor'da profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalimi gerçekleştirdim" diye konuşan U21 kalecisinin, 4.5 yıllık imza attığı belirtildi.



ZİRVE TAKİPÇİSİ



Beşiktaş derbisinde 90+6'da gol yiyen Karadeniz ekibi ligde 4. sıraya çıktı. Siyah-beyazlı takım karşısında 2 puan kaçırmasına karşın dördüncülükle teselli olan bordo-mavililer, zirve yarışını da sürdürdü. Fırtına kazansaydı Beşiktaş'ı da geçecekti. Şu anda lider Başakşehir'in 34, Malatya'nın 28, Beşiktaş ile Fırtına'nın 26 puanı var.



TAM DESTEK



Derbi maçta hücumda 4'e 1 yakalamışken hatalı pas yapan ve bu nedenle eleştirilen Batuhan'a camiadan destek. Hem Başkan Ahmet Ağaoğlu, hem Ünal Karaman hem de takım arkadaşları, 24 yaşındaki ön liberoya sahip çıktı. Batuhan da destek için herkese ayrı ayrı teşekkür etti.



4 HAFTADA 13 PUAN



Fırtına, Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından çıkışa geçti. Ligin 12. haftasında Malatyaspor karşısında bu sezonki en farklı yenilgisini yaşayan ve 16 puanda kalarak 10. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dördüncülüğe kadar yükseldi.



PFDK'YA VERİLDİ



Bordo-mavili kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş derbisinde 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.?