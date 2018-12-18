Yabancılar coşuyor – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Yabancılar coşuyor

Yabancılar coşuyor

'nın ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular attı.

'nın ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular attı. 'yi Sosa ve Novak, 'u Ekuban ile Vahid Amiri ve 'u da Rodallega, Ekuban ve Onazi'nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı. temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta goller Rodallega ile Nwakaeme'den geldi.

  1. 18.12.2018
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