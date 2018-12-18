Yabancılar coşuyor

Fırtına'nın ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular attı. Fenerbahçe'yi Sosa ve Novak, Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri ve Atiker Konyaspor'u da Rodallega, Ekuban ve Onazi'nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı. Karadeniz temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta goller Rodallega ile Nwakaeme'den geldi.