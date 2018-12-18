Uğurcan güven verdi – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Uğurcan güven verdi

Uğurcan güven verdi

, derbisinde yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkat çekti.

, derbisinde yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkat çekti. Beşiktaş'ın ikinci yarıda Güven, Vida ve Caner ile yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, alınan 1 puanda önemli rol oynadı. Uğurcan, bu sezon 4 maçta 3 gol yedi.

  1. 18.12.2018
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