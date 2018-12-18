Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
18 Aralık 2018, Salı
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'dan ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

, ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Jose Sosa, maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Zargo Toure ise 3 hafta takımla çalışmalara katılamayacak.

'un resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş'la oynadığımız maçta sakatlanan Kaptanımız Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven açıklamalarda bulundu.

Güven "Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz" dedi.

  1. 18.12.2018 10:25
  2. Güncelleme: 18.12.2018 10:47
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