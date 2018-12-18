Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor, Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Jose Sosa, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Zargo Toure ise 3 hafta takımla çalışmalara katılamayacak.
Trabzonspor'un resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Beşiktaş'la oynadığımız maçta sakatlanan Kaptanımız Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven açıklamalarda bulundu.
Güven "Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz" dedi.
- 18.12.2018 10:25
- Güncelleme: 18.12.2018 10:47
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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Uğurcan güven verdi
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu delikanlı ALLAH ( CC ) izin verirse 15 yıllımızı kurtaracak kapasitede ? Şenol ' dan sonra iyi bir yerli kumaş ?
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Büyük operasyon
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Bu yönetim çok doğru işler yapıyor nazar değmesin maşallah .Yolumuz açık olsun zirve yolunda inşAllah
Trabzonspor'dan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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