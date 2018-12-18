Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
18 Aralık 2018, Salı
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

, 5. turunda 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından ile yarın sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kampa girdi.

Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanın bir bölümünü izledi.

Bu arada, Alp ve yöneticiler, antrenmandan sonra 1461 Trabzon'un 5. tur rövanşında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi ve ardından Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ile görüşen Alp, genç futbolcular ve gelişim antrenörleriyle bir araya geldi.

  1. 18.12.2018 19:08
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