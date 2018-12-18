Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yarın sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kampa girdi.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanın bir bölümünü izledi.
Bu arada, Alp ve yöneticiler, antrenmandan sonra 1461 Trabzon'un Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi ve ardından Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti.
Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ile görüşen Alp, genç futbolcular ve gelişim antrenörleriyle bir araya geldi.
- 18.12.2018 19:08
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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