Trabzonspor 82 hafta sonra ilk 4’te – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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82 hafta sonra ilk 4’te

<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> 82 hafta sonra ilk 4’te

'in 16'ncı haftasında 2-0 önde olduğu maçta deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak üçüncülük fırsatını tepen , puanını 26'ya yükselterek, ligde 82 hafta sonra ilk 4'te yer aldı.

'in 16'ncı haftasında 2-0 önde olduğu maçta deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak üçüncülük fırsatını tepen , puanını 26'ya yükselterek, ligde 82 hafta sonra ilk 4'te yer aldı. 'de son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan ancak bu sezon özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ile yükselişe geçen bordo-mavililer, 16'ncı hafta itibariyle 26 puana ulaştı. Averaj ile eş puana sahip olduğu 'ın gerisinde, , ve 'nın önünde 4'üncü sıraya yerleşti.

EN İYİSİ TRABZONSPOR
Fırtına, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, ve 'ye karşı aralarında oynadıkları maçlarda üstünlük kurdu. F.Bahçe'yi 2-1, G.Saray ı 4-0 mağlup eden ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bu sezon ezeli rakipleri karşısında 7 puan toplayarak en iyi performans sergileyen takım oldu. Beşiktaş 5, F.Bahçe 2 ve G.Saray ise 1 puanla yetindi.

FÜZE GİBİ YÜKSELDİ
Fırtına, deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından çıkışa geçti. Ligin 12. haftasında 10. sırada yer alan ekibi, daha sonra 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dördüncülüğe kadar ilerledi. Bordo-mavililer, 4 haftada puan cetvelinde 6 sıra yükseldi.

5.5 SENELİK HASRET
Lig takviminde son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası averajla 4'üncülük koltuğuna oturan bordo-mavili takım, 16'ncı haftada Beşiktaş karşısında üçüncülük fırsatını tepti ancak ligde 82 hafta sonra ilk 4'te yer aldı. En son 2010-11 sezonunun 29. haftasında zirveyi gören bordo-mavililer, 2011-12'deki Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu da dahil ligde son 265 haftadır ise zirve hasreti çekiyor.

  1. 18.12.2018
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