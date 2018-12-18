Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında 2-0 önde olduğu maçta deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak üçüncülük fırsatını tepen Trabzonspor, puanını 26'ya yükselterek, ligde 82 hafta sonra ilk 4'te yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de son yıllarda zirve yarışının uzağında kalan ancak bu sezon özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ile yükselişe geçen bordo-mavililer, 16'ncı hafta itibariyle 26 puana ulaştı. Averaj ile eş puana sahip olduğu Beşiktaş'ın gerisinde, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalya'nın önünde 4'üncü sıraya yerleşti.



EN İYİSİ TRABZONSPOR

Fırtına, bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı aralarında oynadıkları maçlarda üstünlük kurdu. F.Bahçe'yi 2-1, G.Saray ı 4-0 mağlup eden ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bu sezon ezeli rakipleri karşısında 7 puan toplayarak en iyi performans sergileyen takım oldu. Beşiktaş 5, F.Bahçe 2 ve G.Saray ise 1 puanla yetindi.



FÜZE GİBİ YÜKSELDİ

Fırtına, Malatya deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin ardından çıkışa geçti. Ligin 12. haftasında 10. sırada yer alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dördüncülüğe kadar ilerledi. Bordo-mavililer, 4 haftada puan cetvelinde 6 sıra yükseldi.



5.5 SENELİK HASRET

Lig takviminde son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası averajla 4'üncülük koltuğuna oturan bordo-mavili takım, 16'ncı haftada Beşiktaş karşısında üçüncülük fırsatını tepti ancak ligde 82 hafta sonra ilk 4'te yer aldı. En son 2010-11 sezonunun 29. haftasında zirveyi gören bordo-mavililer, 2011-12'deki Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu da dahil ligde son 265 haftadır ise zirve hasreti çekiyor.