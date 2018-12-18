Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş karşısında 2 puan kaybettiklerini, bunda maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemlerinin de payı olduğunu düşündüklerini söyledi. Şahin, hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlarla maçın seyrine ve sonucuna direkt etki ettiğini belirterek, "Beşiktaş karşılaşmasında ne yazık ki iki puan kaybetmiş bulunuyoruz. Bu puan kaybında maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemlerinin de payı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Eski hakemlerin ve futbol yorumcularının da bu şekilde değerlendirmede bulunduklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:



BİZİ DOĞRADI

"Rodallega'nın pozisyonu net penaltı. Maçın hakemi, VAR odasından pozisyonun penaltı olup olmadığı yönündeki uyarıyı bekliyor. 'Penaltı değil' denilince oyunu başlatıyor. Gidip izleme gereği bile duymuyor. Adriano ve Caner'in pozisyonları dünyanın her yerinde kesinlikle kırmızı karttır. Adriano'ya kart bile verilmezken, Caner'in pozisyonu sarı kartla geçiştiriliyor. Yediğimiz ikinci golden önceki pozisyonda ise faul var. Hakemlerimizin bunları görmemesi gerçekten şaşırtıcı. Eğer bu tip kritik pozisyonlarda da devreye girmeyecekse, VAR neden var?"



KURŞUN DELİĞİ GİBİ!

Sakatlıklara da değinen Şahin, "Adriano'nun yaptığı faul sonrasında Amiri'nin ayağının iki yerinde delik oluştu. Caner'in Abdülkadir'e faulü sonrasında ise oyuncumuzun burnunun üstünde açılma oldu. Soyunma odasında dikiş atıldı. Zargo'nun durumu çekilecek MR sonrasında netleşecek" diye konuştu.



7 DAKİKA NE?

Verilen 7 dakikalık uzatmayı da eleştiren Şahin, "Bu sezon bir başka maçta böyle bir uzatma verildi mi bilmiyorum. Belki de sezonun en tempolu, topun en çok saha içinde kaldığı maçta 7 dakika uzatma vermek neyin nesi? Sadece bir kez VAR'a gidilen karşılaşmada 7 dakika uzatma verilmesine çok şaşırdık. Bizim gibi futbol kamuoyu da şaşırdı" dedi.



ÇAKIR İSYANI

Beşiktaş derbisinde iki puan bırakan Trabzonspor'da taraftar, Halil Umut Meler ile birlikte VAR hakemi Cüneyt Çakır'a isyan etti. Taraftarlar, "Cüneyt Çakır bizi hiç şaşırtmadı. Daha önceki karşılaşmalarımızda da hatalı kararları ile canımızı yakmıştı. Hadi hakem pozisyonu kaçırdı, VAR'daki Çakır niye devreye girmiyor. Gözünün önündeki pozisyonlara müdahale etmiyorsa burada bir art niyet vardır. Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçımızda ne sahada ne de VAR'da istemiyoruz. Yeter artık" yorumları yaptı.



CÜNEYT ÇAKIR SORGULANMALI

Eski hakem Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin pozisyonlarını yorumlarken Rodallega'ya yapılan hareketin net penaltı olduğunu söyledi. Çulcu, "Hugo'nun pozisyonu net penaltı. Adriano ve Caner'in pozisyonu kırmızı kart. Trabzonspor'un yediği 2. golden önceki pozisyonda ise faul var. VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın tavırları sorgulanmalıdır" dedi.



VAR'A 'DENGESİZ' HAKEM ŞART / OLCAY ÇAKIR

VAR gelince umutlanmıştık. Kararlar adil olacak, adalet tesis edilebilecekti. Ama umutlarımız bir türlü yeşertilmedi. Sistem bilimsel tüm olanakları kullanma hakkını eline geçirmesine rağmen bunu; hak edene teslim etmek yerine; yine, yeniden, ısrarla 'dengeleme' yolunu tercih etti. İnandırıcılık ve umutlar 16. hafta itibariyle yine sıfırlandı. VAR'a rağmen 'bildiğini okuyan', sahadaki hataları düzeltmek yerine yeni çağdaş tekno-hatalar üreten VAR, yıllardır onsuz yaşadığımız hayatımızın ne düzey çilelerle dolu olduğunun da kanıtı gibi. O odaya yabancı, 'dengesiz' hakemler ŞART oldu.