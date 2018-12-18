Nwakaeme döndü – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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döndü

Nwakaeme döndü

karşısında 2-0 öne geçiren golü atan , 'de 11 maç sonra fileleri havalandırdı.

karşısında 2-0 öne geçiren golü atan , 'de 11 maç sonra fileleri havalandırdı. Bordo-mavili takımın ligin 4. haftasında G.Saray'ı 4-0 yendiği mücadelede 2 kez ağları sarsan 29 yaşındaki forvet, 11 maç sonra tekrar golle tanıştı. Nwakaeme, bu sezon ligde gol sayısını da 3'e yükseltti.

  1. 18.12.2018
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