Kahreden sonuç – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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sonuç

Kahreden sonuç

'da yerel gazeteler, deplasmanında alınan beraberliğe üzüldü.

Yerel gazeteler, beraberliğe üzüldü. "Fırtına esti, engelledi", Günebakış "'ı değil heyecanı yenemedik", Taka " sonuç!" Sonnokta "Kartal bağıra bağıra elimizden kaçtı. Kaderin böylesine isyan ederiz", Kuzey Ekspres "Yazık oldu". Zafere uzatma molası" başlıklarını attı.

  1. 18.12.2018
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