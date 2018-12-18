Direk kabusu

Bordo-mavililer bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor. Beşiktaş derbisinde de Nwakaeme'nin ilk yarıdaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Böylece Fırtına'nın direkten dönen topları 11'e yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'u Süper Lig'de bu sezon en çok direğe takılan takım yaptı.