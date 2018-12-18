Direk kabusu
Bordo-mavililer bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor.
Bordo-mavililer bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor. Beşiktaş derbisinde de Nwakaeme'nin ilk yarıdaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Böylece Fırtına'nın direkten dönen topları 11'e yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'u Süper Lig'de bu sezon en çok direğe takılan takım yaptı.
- 18.12.2018
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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