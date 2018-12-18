Direk kabusu – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Direk kabusu

Direk kabusu

Bordo-mavililer bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor.

Bordo-mavililer bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor. derbisinde de Nwakaeme'nin ilk yarıdaki vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Böylece Fırtına'nın dönen topları 11'e yükseldi. Bu rakam 'u 'de bu sezon en çok direğe takılan takım yaptı.

  1. 18.12.2018
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