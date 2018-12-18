Büyük operasyon
Karadeniz ekibinde ocak operasyonu erken başladı.
Karadeniz ekibinde ocak operasyonu erken başladı. Öncelikle Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini fesheden bordo-mavililerde beklenen bir gelişme daha yaşandı. Devre arası gönderilecek isimlerden olan ve sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayan Kucka'nın, takımın kamp yaptığı otele giderek arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi. Onur ve Burak'ın ayrılması da beklenirken, bu iki yıldızın yanında istediği şansı bulamayan Olcay'ın da izin istediği belirtildi. Trabzonspor kulübü böylece büyük maddi yükten kurtulmuş olacak.
- 18.12.2018
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Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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