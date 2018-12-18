Büyük operasyon – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Büyük operasyon

Büyük operasyon

ekibinde ocak operasyonu erken başladı.

ekibinde ocak operasyonu erken başladı. Öncelikle 'ın sözleşmesini fesheden bordo-mavililerde beklenen bir gelişme daha yaşandı. Devre arası gönderilecek isimlerden olan ve sakatlığı nedeniyle derbisinin kadrosunda yer almayan Kucka'nın, takımın kamp yaptığı otele giderek arkadaşları ile vedalaştığı öğrenildi. Onur ve Burak'ın ayrılması da beklenirken, bu iki yıldızın yanında istediği şansı bulamayan Olcay'ın da izin istediği belirtildi. kulübü böylece büyük maddi yükten kurtulmuş olacak.

  1. 18.12.2018
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