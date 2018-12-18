Biletler satışta
Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Pazar günü Şenol Güneş Stadı'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.
- 18.12.2018
- Kim Milyoner Olmak İster 794. bölüm soru ve cevapları ( Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık yeni bölüm )
- Drogba devreye girdi! G.Saray'ın golcüsü geliyor
- Fenerbahçe taraftarı tepkili! İşte sosyal medya yorumları...
- Fenerbahçe taraftarı Slimani'ye ateş püskürüyor!
- Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ersun Yanal yorumu!
-
Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
-
Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
-
Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Biletler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.