Biletler satışta – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Biletler satışta

Biletler satışta

'in 17'nci haftasında 'un ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

'in 17'nci haftasında 'un ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Pazar günü Stadı'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları 20 , Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.

  1. 18.12.2018
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