Zargo Toure duvar gibi – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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duvar gibi

Zargo Toure duvar gibi

'nda tecrübeli stoper , deplasmanında çok iyi bir performans sergiledi.

'nda tecrübeli stoper , deplasmanında çok iyi bir performans sergiledi. Senegalli oyuncu, hem genç partneri Hüseyin Türkmen'i doğru yönlendirdi hem de rakip forvetlere göz açtırmadı. Maç sonu alkışı aldı.

  1. 17.12.2018
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