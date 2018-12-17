Zargo Toure duvar gibi

Karadeniz Fırtınası'nda tecrübeli stoper Zargo Toure, Beşiktaş deplasmanında çok iyi bir performans sergiledi. Senegalli oyuncu, hem genç partneri Hüseyin Türkmen'i doğru yönlendirdi hem de rakip forvetlere göz açtırmadı. Maç sonu alkışı aldı.