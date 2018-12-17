Zargo Toure duvar gibi
Karadeniz Fırtınası'nda tecrübeli stoper Zargo Toure, Beşiktaş deplasmanında çok iyi bir performans sergiledi.
Karadeniz Fırtınası'nda tecrübeli stoper Zargo Toure, Beşiktaş deplasmanında çok iyi bir performans sergiledi. Senegalli oyuncu, hem genç partneri Hüseyin Türkmen'i doğru yönlendirdi hem de rakip forvetlere göz açtırmadı. Maç sonu alkışı aldı.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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