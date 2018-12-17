Yüzüme çarptı

Kendi kalesine gol atan Onazi, üzgün olduğunu söyledi. Nijeryalı ön libero, "Bir önce ki pozisyonda topu uzaklaştırma şansına sahiptim. Öyle de yaptım. Bir sonraki pozisyonda top yüzüme çarpıp gol oldu. Üzgünüm" ifadesini kullandı.