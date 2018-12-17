Yüzüme çarptı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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çarptı

Yüzüme çarptı

Kendi kalesine gol atan , üzgün olduğunu söyledi.

Kendi kalesine gol atan , üzgün olduğunu söyledi. Nijeryalı ön libero, "Bir önce ki pozisyonda topu uzaklaştırma şansına sahiptim. Öyle de yaptım. Bir sonraki pozisyonda top çarpıp gol oldu. Üzgünüm" ifadesini kullandı.

  1. 17.12.2018
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