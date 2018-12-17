Trabzonspor'da Ünal Karaman 11’i bozmadı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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'da 11’i bozmadı

Trabzonspor'da Ünal Karaman 11’i bozmadı

, derbiye geçen hafta 'u 3-0 mağlup ettiği ilk 11'le çıktı.

, derbiye geçen hafta 'u 3-0 mağlup ettiği ilk 11'le çıktı. Kalede genç Uğurcan, savunma hattında Pereira, Hüseyin, Toure, Novak yer aldı. Onazi, Sosa ön liberoda, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme orta sahada, Hugo Rodallega forvette görev yaptı.

  1. 17.12.2018
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