Trabzonspor'da Ünal Karaman 11’i bozmadı
Trabzonspor, derbiye geçen hafta Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği ilk 11'le çıktı.
Trabzonspor, derbiye geçen hafta Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği ilk 11'le çıktı. Kalede genç Uğurcan, savunma hattında Pereira, Hüseyin, Toure, Novak yer aldı. Onazi, Sosa ön liberoda, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme orta sahada, Hugo Rodallega forvette görev yaptı.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
Trabzonspor'da Ünal Karaman 11’i bozmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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