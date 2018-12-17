Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü

Trabzon'daki yerel gazeteler, 'in 16. haftasında dün deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'un 3 puanı kaçırmasından duydukları üzüntüyü sayfalarına taşıdı.

Gazetesi'nin ilk sayfasında, "Yazık oldu, böyle bitmemeliydi." başlığı kullanıldı. Gazete, son sayfasında da maç sırasında verilen mücadelenin fotoğraflarını kullanarak, "Fırtına esti, engelledi." şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "'ı değil heyecanı yenemedik." başlığıyla verilen haberde, 'un maçta, son dakikada beraberliği Beşiktaş'a verdiği yazıldı. Gazetenin son sayfasında ise "Yazık oldu... 90+6'da hüsran yaşadık. Zafer elimizden uçup gitti." ifadesi kullanıldı.

Taka Gazetesi'nin, "Kahreden sonuç!" başlıklı haberinde, karşılaşmada Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin performansına vurgu yapılarak, "Çırak kaçtı, Usta kovaladı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi de ilk sayfasında, "Yazık oldu Trabzon'uma." başlığıyla çıkarken "Kartal bağıra bağıra elimizden kaçtı. Kaderin böylesine isyan ederiz." şeklindeki görüşler aktarıldı.

Kuzey Ekspres Gazetesi'nde ise, "Yazık oldu!." başlığının ardından, "Zafere uzatma molası." ifadelerine yer verildi.

  1. 17.12.2018 12:12
  2. Güncelleme: 17.12.2018 12:18
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