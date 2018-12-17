Trabzon isyanda!

Trabzonspor, İstanbul'a da 3 puan için gelmişti. Bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında Rodallega ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0'ı bulurken ardından rakibine yakalandı. Mücadele 2-2'lik skorla tamamlanırken, Karadeniz Fırtınası'nda hakem Halil Umut Meler'e tepki vardı. Meler'in özellikle karşılaşmanın sonunda siyah-beyazlı taraftarlardan etkilendiği vurgulandı.



'FAUL İLE ALAKASI YOK'

Trabzonsporlular, 38'de Abdülkadir'in Medel tarafından yerde kaldığı pozisyonda faul beklediler, karar aut oldu. Medel ile Rodallega'nın pozisyonunda penaltı beklediler. Meler bu sefer de "Devam" dedi. 92'de Adriano, Amiri'nin bileğine bastı, kırmızı çıkmadı. Beşiktaş'ın 2-2'yi bulduğu gol öncesi de Jeremain Lens'e çalınan faulde bir müdahele olmadığını iddia ettiler.







