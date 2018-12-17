Trabzon isyanda!
Karadeniz Fırtınası, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Beşiktaş deplasmanından 1 puanla döndü. Bordo-mavililer çok kritik kararlarda hata yapan hakem Halil Umut Meler’e öfkelendiler
Trabzonspor, İstanbul'a da 3 puan için gelmişti. Bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında Rodallega ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0'ı bulurken ardından rakibine yakalandı. Mücadele 2-2'lik skorla tamamlanırken, Karadeniz Fırtınası'nda hakem Halil Umut Meler'e tepki vardı. Meler'in özellikle karşılaşmanın sonunda siyah-beyazlı taraftarlardan etkilendiği vurgulandı.
'FAUL İLE ALAKASI YOK'
Trabzonsporlular, 38'de Abdülkadir'in Medel tarafından yerde kaldığı pozisyonda faul beklediler, karar aut oldu. Medel ile Rodallega'nın pozisyonunda penaltı beklediler. Meler bu sefer de "Devam" dedi. 92'de Adriano, Amiri'nin bileğine bastı, kırmızı çıkmadı. Beşiktaş'ın 2-2'yi bulduğu gol öncesi de Jeremain Lens'e çalınan faulde bir müdahele olmadığını iddia ettiler.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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