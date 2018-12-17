Trabzon isyanda! – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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isyanda!

Trabzon isyanda!

, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanından 1 puanla döndü. Bordo-mavililer çok kritik kararlarda hata yapan hakem ’e öfkelendiler

, 'a da 3 puan için gelmişti. Bordo-mavililer, deplasmanında Rodallega ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0'ı bulurken ardından rakibine yakalandı. Mücadele 2-2'lik skorla tamamlanırken, 'nda hakem 'e tepki vardı. Meler'in özellikle karşılaşmanın sonunda siyah-beyazlı taraftarlardan etkilendiği vurgulandı.

'FAUL İLE ALAKASI YOK'
Trabzonsporlular, 38'de Abdülkadir'in tarafından yerde kaldığı pozisyonda faul beklediler, karar aut oldu. Medel ile Rodallega'nın pozisyonunda penaltı beklediler. Meler bu sefer de "Devam" dedi. 92'de Adriano, Amiri'nin bileğine bastı, kırmızı çıkmadı. Beşiktaş'ın 2-2'yi bulduğu gol öncesi de 'e çalınan faulde bir müdahele olmadığını iddia ettiler.

Gary Medel ile Abdülkadir Ömür arasındaki pozisyonda Trabzonsporlu oyuncu yerde kaldı. Bordo- mavililer faul ve kırmızı kart bekledi. Hakem aut verdi.

Rodallega, Gary Medel ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Penaltı istedi, Halil Umut Meler “Devam” dedi.

Adriano, Amiri’nin bileğine bastı. Trabzonsporlular kırmızı kart bekledi. Bu pozisyona kart çıkmadı.

  1. 17.12.2018
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