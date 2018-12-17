Tam destek – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Tam destek

taraftarı takımı yalnız bırakmadı.

taraftarı takımı yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Vodafone Park'ta misafir tribün için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

  1. 17.12.2018
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