Şok! Sosa bitiremedi – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Şok! bitiremedi

Şok! Sosa bitiremedi

'nın kaptanı , 61'de Atiba ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

'nın kaptanı , 61'de Atiba ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Arjantinli, 2 dakika sonra oyuna girse de kısa bir süre sonra tekrar kendisini yere bırakınca yerini Batuhan Atarslan'a bıraktı. Sosa'nın son durumu MR sonrası netleşecek. Sosa'ya taraftar maç öncesi tam destek verdi.

  1. 17.12.2018
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