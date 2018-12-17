Şok! Sosa bitiremedi

Fırtına'nın kaptanı Sosa, 61'de Atiba ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Arjantinli, 2 dakika sonra oyuna girse de kısa bir süre sonra tekrar kendisini yere bırakınca yerini Batuhan Atarslan'a bıraktı. Sosa'nın son durumu MR sonrası netleşecek. Sosa'ya taraftar maç öncesi tam destek verdi.