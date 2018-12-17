Pereira, Rize maçında yok – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
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Pereira, Rize maçında yok

Pereira, Rize maçında yok

'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, maçında kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi.

'un Portekizli sağ beki Joao Pereira, maçında kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Etkili bindirmelerle siyah-beyazlı savunmaya zor anlar yaşatan tecrübeli futbolcu, maçın son anlarında ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Pereira, Trabzonspor'un 17. haftada evinde oynayacağı maçında forma giyemeyecek.
  1. 17.12.2018
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