Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, derbiyi 2 kulübün başkanı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu locada ağırladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, mücadele öncesi de yönetimiyle birlikte takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Futbolcularla toplantı yapan başarılar diledi.