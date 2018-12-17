Locada ağırladı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
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Locada ağırladı

Başkanı Orman, Başkanı Ağaoğlu’nu locasında misafir etti. Başkanlar derbi maçı yan yana izledi

'in 16. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelirken, derbiyi 2 kulübün başkanı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı , Trabzonspor Başkanı 'nu ağırladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, mücadele öncesi de yönetimiyle birlikte takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Futbolcularla toplantı yapan başarılar diledi.

  1. 17.12.2018
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