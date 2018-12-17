Locada ağırladı
Beşiktaş Başkanı Orman, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’nu locasında misafir etti. Başkanlar derbi maçı yan yana izledi
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, derbiyi 2 kulübün başkanı yan yana izledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu locada ağırladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, mücadele öncesi de yönetimiyle birlikte takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Futbolcularla toplantı yapan başarılar diledi.
- 17.12.2018
-
Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
-
Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
Locada ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.