Kendini aştı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
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Kendini aştı

Kendini aştı

kalesinde iki gol yemesine rağmen devleşen kaleci kendini aştı. 90 dakikada yedi kurtarış yapan genç kaleci, bu sezon daha önce forma giydiği üç lig maçında toplamda altı kurtarış yapabilmişti.

kalesinde iki gol yemesine rağmen devleşen kaleci kendini aştı. 90 dakikada yedi kurtarış yapan genç kaleci, bu sezon daha önce forma giydiği üç lig maçında toplamda altı kurtarış yapabilmişti. Uğurcan maçında 1 gol yemiş, ile maçlarında gol yememişti.

  1. 17.12.2018
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