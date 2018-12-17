Trabzonspor kalesinde iki gol yemesine rağmen devleşen kaleci Uğurcan Çakır kendini aştı. 90 dakikada yedi kurtarış yapan genç kaleci, bu sezon daha önce forma giydiği üç lig maçında toplamda altı kurtarış yapabilmişti. Uğurcan Fenerbahçe maçında 1 gol yemiş, Kayserispor ile Konyaspor maçlarında gol yememişti.