Kendini aştı
Trabzonspor kalesinde iki gol yemesine rağmen devleşen kaleci Uğurcan Çakır kendini aştı. 90 dakikada yedi kurtarış yapan genç kaleci, bu sezon daha önce forma giydiği üç lig maçında toplamda altı kurtarış yapabilmişti.
Trabzonspor kalesinde iki gol yemesine rağmen devleşen kaleci Uğurcan Çakır kendini aştı. 90 dakikada yedi kurtarış yapan genç kaleci, bu sezon daha önce forma giydiği üç lig maçında toplamda altı kurtarış yapabilmişti. Uğurcan Fenerbahçe maçında 1 gol yemiş, Kayserispor ile Konyaspor maçlarında gol yememişti.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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