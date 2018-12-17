Fırtına 11. kez direğe takıldı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Fırtına 11. kez direğe takıldı

Fırtına 11. kez direğe takıldı

bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor.

bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor. Dün de Nwakaeme'nin ilk yarıdaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Böylece Fırtınası'nın direkten dönen topları 11'e yükseldi.


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

  1. 17.12.2018
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