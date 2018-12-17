Fırtına 11. kez direğe takıldı
Trabzonspor bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor.
Trabzonspor bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor. Dün de Nwakaeme'nin ilk yarıdaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Böylece Karadeniz Fırtınası'nın direkten dönen topları 11'e yükseldi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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