Fırtına 11. kez direğe takıldı

Trabzonspor bu sezon rakip savunmayı ve kalecileri aşıyor ancak direkleri bir türlü geçemiyor. Dün de Nwakaeme'nin ilk yarıdaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Böylece Karadeniz Fırtınası'nın direkten dönen topları 11'e yükseldi.





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