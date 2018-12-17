Ekuban karavana – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Ekuban karavana

Ekuban karavana

'da ikinci devre oyuna giren mutlak bir gol kaçırdı.

'da ikinci devre oyuna giren mutlak bir gol kaçırdı. Maç 2-2 olduktan sonra 90+8'de çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sert şutunda pozisyon autla sonuçlandı.

  1. 17.12.2018
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