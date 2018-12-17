Derbi ustası Nwakaeme

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında topu sağ ayağıyla doksana yollarken, Karius çaresiz kaldı. Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen 29 yaşındaki Anthony, Galatasaray derbisinde de 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmış, sarı-kırmızılı savunmayı ipe dizerek attığı ikinci gol sonrası "Yeni Yattara" benzetmesi yapılmıştı. O maçtan sonra duran Nwakaeme yine bir derbide ortaya çıktı.