Derbi ustası Nwakaeme
Galatasaray maçında 2 gol, 1 asistle şov yaptıktan sonra duran Nijeryalı yıldız, Karius’u da avladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Tecrübeli futbolcu, ikinci yarının başında topu sağ ayağıyla doksana yollarken, Karius çaresiz kaldı. Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen 29 yaşındaki Anthony, Galatasaray derbisinde de 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmış, sarı-kırmızılı savunmayı ipe dizerek attığı ikinci gol sonrası "Yeni Yattara" benzetmesi yapılmıştı. O maçtan sonra duran Nwakaeme yine bir derbide ortaya çıktı.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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