Caner cezalı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Caner cezalı

Caner cezalı

'ta ikinci yarıda oyuna giren sol kanadı hareketlendirdi.

'ta ikinci yarıda oyuna giren sol kanadı hareketlendirdi. Onazi'nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isimdi. İlerleyen bölümde hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. maçında yok.

  1. 17.12.2018
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