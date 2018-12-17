Caner cezalı
Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren Caner Erkin sol kanadı hareketlendirdi.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren Caner Erkin sol kanadı hareketlendirdi. Onazi'nin kendi kalesine attığı golde ortayı yapan isimdi. İlerleyen bölümde hakem Halil Umut Meler'den sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Kasımpaşa maçında yok.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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