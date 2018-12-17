Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, dün akşam oynanan ve 2-2'lik skorla sonuçlanan Beşiktaş karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in verdiği kararlarla maçın seyrine ve sonucuna direkt etki ettiğini kaydeden Şahin, ''Beşiktaş karşılaşmasında ne yazık ki iki puan kaybetmiş bulunuyoruz. Bu puan kaybında maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemlerinin de payı olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar Meler ve Çakır'ın iyi niyetle müsabakayı yönettiklerine olan inancımızı korusak da maç sonrası eski hakemlerin ve futbol yorumcularının değerlendirmeleri, düşündüklerimizi tasdikler niteliktedir'' dedi.

Bir penaltı ve iki kırmızı kart ile müsabakanın seyrinin değişeceğini ifade eden Şahin, ''Rodellega'nın pozisyonu net penaltı. Maçın hakemi VAR odasından pozisyonun penaltı olup olmadığı yönündeki uyarıyı bekliyor. 'Penaltı değil' denilince oyunu başlatıyor. Gidip izleme gereği bile duymuyor. Adriano ve Caner'in pozisyonları dünyanın her yerinde kesinlikle kırmızı karttır. Adriano'ya kart bile verilmezken Caner'in pozisyonu sarı kartla geçiştiriliyor. Yediğimiz ikinci golden önceki pozisyonda ise faul var. Hakemlerimizin bunları görmemesi gerçekten şaşırtıcı. Eğer bu tip kritik pozisyonlarda da devreye girmeyecekse, VAR neden var?'' diye konuştu.

Müsabakanın sonuna eklenen 7 dakikayı da anlamsız bulduğunu vurgulayan Haluk Şahin, ''Bu sezon bir başka maçta böyle bir uzatma verildi mi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Belki de sezonun en tempolu, topun en çok saha içinde kaldığı maçta 7 dakika uzatma vermek neyin nesi? Sadece 1 kez VAR'a gidilen karşılaşmada 7 dakika uzatma verilmesine çok şaşırdık. Bizim gibi futbol kamuoyu da şaşırdı'' ifadelerini kullandı.



"AMIRI'NİN BACAĞI İKİ YERDEN DELİNDİ"

Sakatlıklarla ilgili açıklamalarda da bulunan Şahin, şöyle konuştu: "Adriano'nun yaptığı faul sonrasında Vahid Amiri'nin ayağının iki yerinde delik oluştu. Caner'in Abdülkadir'e faulu sonrasında ise burnunun üstünde açılma oldu. Soyunma odasında dikiş atıldı. Sosa ve Zargo'nun çekilecek MR sonrasında durumları netleşecek."



İŞTE AMIRI'NİN BACAĞININ SON HALİ







