Trabzonspor'un imha timi göreve!
18 Mart 2019, Pazartesi
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'un imha timi göreve!

Trabzonspor'un imha timi göreve!

, önünde Rodallega, Sosa, Abdülkadir ve ’nın formuna güveniyor.

Bordo-mavili takımın, karşısında en büyük kozları süper 4'lüsü olacak. Hugo Rodallega, bu sezon ligde 7 gole imza atarken, Sosa da skora 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Abdülkadir Ömür (3) ve (2) ise toplam 5 asistle hücumda kilit oyuncular oldu.

EKUBAN YEDEK GÜÇ

Caleb Ekuban da 'yedek güç' olarak kulübede bekleyecek. Gana asıllı oyuncu, sonradan oyuna girerek attığı 3 golle 'in bu kategorideki en iyi futbolcusu. Karaman'ın Ekuban'a maçın gidişine göre yine ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Derbi hazırlıkları dün sabah yapılan antrenman ile tamamlandı. yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkat çekti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile genel sekreter da tesislerin balkonundan bir süre idmanı izledi.

ABDÜLKADİR KAFİLEYE ALINDI

Beşiktaş maçının kamp kadrosu belli oldu. Cuma günkü çalışmayı yarıda bırakan Abdülkadir Ömür de İstanbul'a götürüldü: Uğurcan, Esteban, Arda, Toure, Hosseini, , Pereira, , Kamil Ahmet, Novak, Ibanez, Onazi, Batuhan, Murat, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Olcay, Amiri, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.

HEDEF İLK 11'DE 7 TRABZONLU

Alt yapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan ve Hüseyin Türkmen'i ilk onbire monte eden Fırtına'da hedef bu sayıyı 7'ye çıkarmak. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, "Şu an takımda 4 Trabzonlu oyuncu var. 3 tane daha katarsak ve sahada 7 tane alt yapısından oyuncu izlersek daha güzel günler göreceğiz" dedi.

HALİLHODZİC'E 980 BİN EURO

Dört büyük takım , , Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2000 yılından bu yana görevine son verdikleri yabancı teknik direktörlere 32 milyon euro tazminat ödediği ortaya çıktı. Trabzonspor en az tazminat veren takım. Buna rağmen sadece Boşnak Halilhodzic'e 980 bin euro ödedi.

  1. 16.12.2018
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