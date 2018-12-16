Trabzonspor'un imha timi göreve!
Ünal Karaman, Beşiktaş önünde Rodallega, Sosa, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı’nın formuna güveniyor.
Bordo-mavili takımın, Beşiktaş karşısında en büyük kozları süper 4'lüsü olacak. Hugo Rodallega, bu sezon ligde 7 gole imza atarken, Sosa da skora 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Abdülkadir Ömür (3) ve Yusuf Yazıcı (2) ise toplam 5 asistle hücumda kilit oyuncular oldu.
EKUBAN YEDEK GÜÇ
Caleb Ekuban da 'yedek güç' olarak kulübede bekleyecek. Gana asıllı oyuncu, sonradan oyuna girerek attığı 3 golle Süper Lig'in bu kategorideki en iyi futbolcusu. Karaman'ın Ekuban'a maçın gidişine göre yine ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Derbi hazırlıkları dün sabah yapılan antrenman ile tamamlandı. Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkat çekti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu da tesislerin balkonundan bir süre idmanı izledi.
ABDÜLKADİR KAFİLEYE ALINDI
Beşiktaş maçının kamp kadrosu belli oldu. Cuma günkü çalışmayı yarıda bırakan Abdülkadir Ömür de İstanbul'a götürüldü: Uğurcan, Esteban, Arda, Toure, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Pereira, Zeki Yavru, Kamil Ahmet, Novak, Ibanez, Onazi, Batuhan, Murat, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Olcay, Amiri, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.
HEDEF İLK 11'DE 7 TRABZONLU
Alt yapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan ve Hüseyin Türkmen'i ilk onbire monte eden Fırtına'da hedef bu sayıyı 7'ye çıkarmak. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, "Şu an takımda 4 Trabzonlu oyuncu var. 3 tane daha katarsak ve sahada 7 tane Trabzonspor alt yapısından oyuncu izlersek daha güzel günler göreceğiz" dedi.
HALİLHODZİC'E 980 BİN EURO
Dört büyük takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2000 yılından bu yana görevine son verdikleri yabancı teknik direktörlere 32 milyon euro tazminat ödediği ortaya çıktı. Trabzonspor en az tazminat veren takım. Buna rağmen sadece Boşnak Halilhodzic'e 980 bin euro ödedi.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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