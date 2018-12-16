Trabzonspor'un imha timi göreve!

Bordo-mavili takımın, Beşiktaş karşısında en büyük kozları süper 4'lüsü olacak. Hugo Rodallega, bu sezon ligde 7 gole imza atarken, Sosa da skora 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Abdülkadir Ömür (3) ve Yusuf Yazıcı (2) ise toplam 5 asistle hücumda kilit oyuncular oldu.



EKUBAN YEDEK GÜÇ



Caleb Ekuban da 'yedek güç' olarak kulübede bekleyecek. Gana asıllı oyuncu, sonradan oyuna girerek attığı 3 golle Süper Lig'in bu kategorideki en iyi futbolcusu. Karaman'ın Ekuban'a maçın gidişine göre yine ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.



HAZIRLIKLAR TAMAM



Derbi hazırlıkları dün sabah yapılan antrenman ile tamamlandı. Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların hırsı dikkat çekti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile genel sekreter Ömer Sağıroğlu da tesislerin balkonundan bir süre idmanı izledi.



ABDÜLKADİR KAFİLEYE ALINDI



Beşiktaş maçının kamp kadrosu belli oldu. Cuma günkü çalışmayı yarıda bırakan Abdülkadir Ömür de İstanbul'a götürüldü: Uğurcan, Esteban, Arda, Toure, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Pereira, Zeki Yavru, Kamil Ahmet, Novak, Ibanez, Onazi, Batuhan, Murat, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Olcay, Amiri, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.



HEDEF İLK 11'DE 7 TRABZONLU



Alt yapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan ve Hüseyin Türkmen'i ilk onbire monte eden Fırtına'da hedef bu sayıyı 7'ye çıkarmak. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, "Şu an takımda 4 Trabzonlu oyuncu var. 3 tane daha katarsak ve sahada 7 tane Trabzonspor alt yapısından oyuncu izlersek daha güzel günler göreceğiz" dedi.



HALİLHODZİC'E 980 BİN EURO



Dört büyük takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2000 yılından bu yana görevine son verdikleri yabancı teknik direktörlere 32 milyon euro tazminat ödediği ortaya çıktı. Trabzonspor en az tazminat veren takım. Buna rağmen sadece Boşnak Halilhodzic'e 980 bin euro ödedi.