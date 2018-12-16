Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlandı
16 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da sakatlandı

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/jose-sosa?id=eb64eafa-0fae-4642-b45b-910eedb02092" class="" rel="tag">Jose Sosa</a> sakatlandı

'da 62. dakikada sakatlık geçiren oyundan çıkarak yerini Batuhan'a bıraktı.

'da 62. dakikada sakatlık geçiren oyundan çıkarak yerini Batuhan'a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun tedavisine soyunma odasında devam edildi.

Detaylar geliyor...

  1. 16.12.2018 20:35
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

'da sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN