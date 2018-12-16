Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlandı
Trabzonspor'da 62. dakikada sakatlık geçiren Jose Sosa oyundan çıkarak yerini Batuhan'a bıraktı.
Trabzonspor'da 62. dakikada sakatlık geçiren Jose Sosa oyundan çıkarak yerini Batuhan'a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun tedavisine soyunma odasında devam edildi.
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- 16.12.2018 20:35
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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