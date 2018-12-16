Derbiye VAR damgası! – Fotomaç – 16 Aralık 2018
16 Aralık 2018, Pazar
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Derbiye VAR damgası!

Derbiye VAR damgası!

ile , 'in 16. haftasında karşılaşıyor.

'in 16. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Mücadeleye VAR damgasını vurdu. Mücadele, 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle devan ederken Beşiktaş, skoru 2-2'ye getirdi ancak Beşiktaş'ın golü VAR kararıyla iptal edildi. 68. dakikada gelişen atakta 'ün ara pasında topla buluşan Dorukhan Toköz, topu ağlara gönderdi ancak Halil Umut Meler, VAR hakemi 'ın ofsayt uyarısıyla golü iptal etti.
  1. 16.12.2018 20:34
  2. Güncelleme: 16.12.2018 20:37
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