Zirvede buluşalım – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Zirvede buluşalım

Zirvede buluşalım

, 'in 16. haftasında 'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo- mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti.

, 'in 16. haftasında 'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo- mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Kulüp, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo- mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.

  1. 15.12.2018
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