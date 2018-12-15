Zirvede buluşalım
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo- mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo- mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Kulüp, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo- mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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