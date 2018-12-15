Trabzonspor'un kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Beşiktaş derbisi öncesi futbolcularla buluştu, takımın son durumu hakkında yorumlarda bulundu. Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından, "Kız kardeşler ve evlatları" başlığı altında yayınlanan videoda, Kethüda ve Alemdar isimli kardeşler, bordo-mavili formaya duydukları aşkı anlattı. "Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz" diyen abla Alemdar, "Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim" dedi. Sosa ve Pereira'yı çok beğendiğini belirten Alemdar, "Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf'a tribünde 'yeşil gözlü, çakır uşağım' diye bağırıyorum" diye konuştu.