Trabzonspor'da Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar futbolcularla buluştu – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'da Aslı Kethüda ve futbolcularla buluştu

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da Aslı Kethüda ve <a href="/index/fatma-alemdar?id=983b4d28-0fbe-4005-b7e1-3f2159599365" class="" rel="tag">Fatma Alemdar</a> futbolcularla buluştu

'un kadın taraftarları Aslı Kethüda ve , derbisi öncesi futbolcularla buluştu, takımın son durumu hakkında yorumlarda bulundu.

'un kadın taraftarları Aslı Kethüda ve , derbisi öncesi futbolcularla buluştu, takımın son durumu hakkında yorumlarda bulundu. resmi sosyal medya hesabından, "Kız kardeşler ve evlatları" başlığı altında yayınlanan videoda, Kethüda ve Alemdar isimli kardeşler, bordo-mavili formaya duydukları aşkı anlattı. "Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz" diyen abla Alemdar, "Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim" dedi. Sosa ve Pereira'yı çok beğendiğini belirten Alemdar, "Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf'a tribünde 'yeşil gözlü, çakır uşağım' diye bağırıyorum" diye konuştu.

  1. 15.12.2018
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