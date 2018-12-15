Trabzonspor'da Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar futbolcularla buluştu
Trabzonspor'un kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Beşiktaş derbisi öncesi futbolcularla buluştu, takımın son durumu hakkında yorumlarda bulundu.
Trabzonspor'un kadın taraftarları Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar, Beşiktaş derbisi öncesi futbolcularla buluştu, takımın son durumu hakkında yorumlarda bulundu. Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından, "Kız kardeşler ve evlatları" başlığı altında yayınlanan videoda, Kethüda ve Alemdar isimli kardeşler, bordo-mavili formaya duydukları aşkı anlattı. "Kocalarımızı evde bırakıyoruz, biz maça gidiyoruz" diyen abla Alemdar, "Stattan eve geliyorum, televizyondan tekrar tekrar maçı izliyorum. O kadar fanatiğim" dedi. Sosa ve Pereira'yı çok beğendiğini belirten Alemdar, "Yusuf iki maçtır güzel oynuyor. Yusuf'a tribünde 'yeşil gözlü, çakır uşağım' diye bağırıyorum" diye konuştu.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Trabzonspor'da Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar futbolcularla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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