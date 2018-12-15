‘Seriyi sürdüreceğiz’ – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

‘Seriyi sürdüreceğiz’

‘Seriyi sürdüreceğiz’

Bordo-mavili takımın çok iyi seri ve ruh yakaladığını ifade eden , derbisine yönelik konuştu.

Bordo-mavili takımın çok iyi seri ve ruh yakaladığını ifade eden , derbisine yönelik konuştu. Bülbüloğlu, "Çok önemli bir maç. Çok iyi bir ruh ve seri yakalandı. Büyük maçlarda bu sene takımımız çok iyi oynuyor, onu da gösterdi. İnşallah 'ı da yenerek seriyi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Seriyi sürdüreceğiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN