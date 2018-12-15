‘Seriyi sürdüreceğiz’

Bordo-mavili takımın çok iyi seri ve ruh yakaladığını ifade eden Önder Bülbüloğlu, Beşiktaş derbisine yönelik konuştu. Bülbüloğlu, "Çok önemli bir maç. Çok iyi bir ruh ve seri yakalandı. Büyük maçlarda bu sene takımımız çok iyi oynuyor, onu da gösterdi. İnşallah Beşiktaş'ı da yenerek seriyi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.