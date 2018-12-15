‘Seriyi sürdüreceğiz’
Bordo-mavili takımın çok iyi seri ve ruh yakaladığını ifade eden Önder Bülbüloğlu, Beşiktaş derbisine yönelik konuştu.
Bordo-mavili takımın çok iyi seri ve ruh yakaladığını ifade eden Önder Bülbüloğlu, Beşiktaş derbisine yönelik konuştu. Bülbüloğlu, "Çok önemli bir maç. Çok iyi bir ruh ve seri yakalandı. Büyük maçlarda bu sene takımımız çok iyi oynuyor, onu da gösterdi. İnşallah Beşiktaş'ı da yenerek seriyi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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