Trabzonspor'un, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuruda 15 Aralık için gün aldığı duruşma, 14 Mart'ta görülecek. Olağan Genel Kurulu nedeniyle bordomavili kulüp tarafından yapılan erteleme başvurusunun kabul edildiği ve duruşmanın yeni tarihinin 14 Mart 2019 olarak belirlendiği kaydedildi.



'KUPAMIZI GERi ALACAĞIZ'

UEFA-FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA ve CAS'ta mücadelelerini sürdürdüklerini, bu mücadele için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon euro harcadıklarını belirtti. Bülbüloğlu, "Kupamızı geri almak için gerekli olan tüm mücadeleyi veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.