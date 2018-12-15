CAS duruşması ertelendi
Trabzonspor'un, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuruda 15 Aralık için gün aldığı duruşma, 14 Mart'ta görülecek.
Trabzonspor'un, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuruda 15 Aralık için gün aldığı duruşma, 14 Mart'ta görülecek. Olağan Genel Kurulu nedeniyle bordomavili kulüp tarafından yapılan erteleme başvurusunun kabul edildiği ve duruşmanın yeni tarihinin 14 Mart 2019 olarak belirlendiği kaydedildi.
'KUPAMIZI GERi ALACAĞIZ'
UEFA-FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA ve CAS'ta mücadelelerini sürdürdüklerini, bu mücadele için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon euro harcadıklarını belirtti. Bülbüloğlu, "Kupamızı geri almak için gerekli olan tüm mücadeleyi veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
CAS duruşması ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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