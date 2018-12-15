CAS duruşması ertelendi – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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duruşması ertelendi

<a href="/index/cas?id=b7364ed9-7743-4793-a37c-ea403c97e0db" class="" rel="tag">CAS</a> duruşması ertelendi

'un, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında 'ne () yaptığı başvuruda için gün aldığı duruşma, 'ta görülecek.

'un, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında 'ne () yaptığı başvuruda için gün aldığı duruşma, 'ta görülecek. Olağan Genel Kurulu nedeniyle bordomavili kulüp tarafından yapılan erteleme başvurusunun kabul edildiği ve duruşmanın yeni tarihinin 2019 olarak belirlendiği kaydedildi.

'KUPAMIZI GERi ALACAĞIZ'
UEFA-FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, FIFA ve 'ta mücadelelerini sürdürdüklerini, bu mücadele için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon euro harcadıklarını belirtti. Bülbüloğlu, "Kupamızı geri almak için gerekli olan tüm mücadeleyi veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.

  1. 15.12.2018
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