Cardozo zirvede – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Cardozo zirvede

Cardozo zirvede
2014-16 yılları arasında forması giyen , ülkesi Paraguay'da altın ayakkabı ödülünü aldı. Libertad forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, ligde 43 maçta attığı 23 golle krallıkta zirvede yer alarak ödüle layık görüldü.
  1. 15.12.2018
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